Cristiano Estrela / Diário Catarinense

Qual era a maior preocupação da torcida do Grêmio com a venda de Pedro Rocha? Achar um jogador com a qualidade de fazer gols e dar assistências, além de recompor na marcação. Pois Everton, ao menos, tem se garantindo muito bem nos dois primeiros requisitos. Além de balançar as redes, o garoto vai bem na função de "garçom", como neste domingo no jogo contra o Avaí pelo Brasileirão.

Everton, apesar de ser reserva, é o 12º jogador de Renato Portaluppi. Os números comprovam isso: é o jogador que mais atuou pelo Grêmio na temporada de 2017 (53 partidas), superando atletas como Ramiro, Marcelo Grohe e Kannemann. Ele ainda é o sexto na lista de artilheiros do time no ano (nove gols) e terceiro no ranking de assistências (oito passes para gols).

Foram dele os passes para os gols de Rafael Thyere e Kaio no empate em 2 a 2 com o Avaí, na Ressacada, pela 31ª rodada do Brasileirão. Somente Pedro Rocha (11) e Luan (dez) deram mais asssistências que Everton em 2017.

Jogadores que mais atuaram pelo Grêmio em 2017:

• Everton - 53

• Ramiro - 51

• Fernandinho - 50

• Grohe e Kannemann - 49

Maiores "garçons" do Grêmio em 2017: