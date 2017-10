Renato Portaluppi disse que os dois gols que o Grêmio sofreu no empate em 2 a 2 com o Avaí partiram de desatenções. Mesmo assim, o técnico procurou defender os reservas que entraram em campo na Ressacada. Para o treinador, a falta de experiência fez diferença nos minutos finais.

— Quando eu coloco uma equipe para a Libertadores e outra para o Brasileirão, sei o que estou fazendo. Todo mundo quer ajudar. O sucesso do Grêmio está no trabalho de todo mundo, independentemente de quem entra em campo. Por isso o Grêmio vai muito bem. Continuamos bem, digamos assim, no Brasileiro, estamos muito bem na Libertadores. É o trabalho de todo mundo para que a gente feche novamente a temporada com chave de ouro — argumentou o treinador.