O Brasileirão reabre a cada rodada, já são 31, mas sempre com o Corinthians (59 pontos) líder. Faltam sete, ou 21 pontos antes do final.

O time alternativo ficou no 2 a 2 com o frágil Avaí, o 11º empate dos catarinenses em 31 jogos. A trajetória dos reservas gremistas na competição é desanimadora. Não vence. Quando não perde, empate. Culpa da instabilidade do time, que muda a cada rodada. Falta entrosamento. Entendimento. O futebol coletivo.

O nome tricolor, em Florianópolis, foi o jogador que muitos pedem entre os titulares da Libertadores, especialmente no primeiro tempo. Everton, com fome de jogo, arquitetou os dois gols. Buscou cada canto do ataque, passou, driblou e serviu, mesmo sem a ajuda do estático Jael.