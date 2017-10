O Grêmio ficou no empate em 2 a 2 com o Avaí na noite deste domingo (29), na Ressacada. Com os reservas em campo, o time somou um ponto e ficou a oito do líder Corinthians. Confira as avaliações dos jogadores gremistas.

Paulo Victor

Uma grande atuação. Defesas importantes nos momentos de pressão do Avaí, sobretudo no segundo tempo. Nota 8

Leonardo Gomes

Uma de suas atuações mais seguras pelo Grêmio. Chegou com força ao ataque e evitou um gol em chute de Rômulo. Nota 6

Thyere

Uma atuação segura como defensor. E ainda teve o mérito de marcar o primeiro gol do Grêmio. Nos minutos finais, também sofreu um pouco com a correria do desesperado Avaí. Nota 6

Bressan

É um zagueiro muito determinado. Marcou um gol, anulado de forma equivocada pela arbitragem. Teve maior dificuldade quando Joel entrou no Avaí. Nota 6

Marcelo Oliveira

Com passadas largas, tem boa capacidade de chegada à frente. Nem sempre, contudo, com boa complementação. Por vezes, foi terceiro zagueiro. Nota 6

Michel

Parece cada vez mais próximo do ritmo ideal depois da artroscopia no joelho esquerdo. Foi eficiente como marcador e teve desenvoltura para avançar. Nota 6

Cristian

É visível que ainda lhe falta ritmo de jogo, após quase um ano de inatividade. Muitas vezes, valeu-se da experiência para resolver as situações. Nota 6

Kaio

Depois que achou seu espaço em campo, foi importante. Movimentou-se bastante e fez um gol. Um pouco menos ativo na segunda etapa. Nota 7

Patrick

Envolvido no primeiro gol do Avaí, mas é visível que tem qualidade. É pouco provável que vá contar com a necessária sequência. Nota 6

Everton

No primeiro tempo, valeu por um ataque inteiro, ao criar os lances para os dois gols do Grêmio. No segundo, foi mais cuidado e, sem parceria, viu seu rendimento cair. Nota 8

Jael

Recebeu cartão amarelo por simulação no início do jogo. Arranca bem, mas tem dificuldade no complemento dos lances. Acertou uma única vez. Nota 4

Beto da Silva

Entrou na vaga de Jael, mas atuou aberto pela esquerda. Produziu menos do que se esperava. Nota 5

Jean Pyerre

Tem qualidade com a boa nos pés. Entrou em campo quando o Grêmio já havia diminuído o ritmo e isso o prejudicou. Nota 5