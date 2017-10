Cristiano Estrela / Diário Catarinense

A arbitragem cometeu um erro capital no empate em 2 a 2 do Grêmio contra o Avaí, neste domingo (29), na Ressacada, pela 31ª rodada da Série A do Brasileirão.

Houve um gol mal anulado do zagueiro Bressan, aos 25 minutos do primeiro tempo, quando o time gaúcho vencia o jogo pelo placar de 1 a 0.

O árbitro assistente Hélcio Araújo Neves, do Pará, não percebeu a condição legal do zagueiro gremista, que recebeu a bola que veio do rebote do goleiro.

É importante dizer que, no momento do chute, Michel e Thyere estavam em posição de impedimento. No entanto, eles não participam da jogada em nenhum momento. Por isso, a infração não ocorreu.