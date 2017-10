O árbitro que estará na Ressacada no domingo, às 19h, traz boas lembranças aos torcedores gremistas. Quem apita o duelo entre Avaí e Grêmio , pela 31ª rodada da Série A do Brasileirão , é o paraense Dewson Fernando Freitas da Silva.

O juiz de 36 anos tem dois Gre-Nais no currículo. O primeiro foi o histórico clássico dos 5 a 0, em 2015, na Arena do Grêmio. O outro, no Beira-Rio, em 2016, também terminou com vitória tricolor e ficou conhecido como Gre-Nal do "trator". Importante dizer que foram jogos difíceis para a arbitragem e Dewson teve bom desempenho em ambos.