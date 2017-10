O Grêmio decidirá uma vaga na final da Libertadores com casa cheia. A Arena anunciou nesta quarta-feira que os ingressos para o jogo de volta com o Barcelona de Guayaquil, dia 1º de novembro, estão esgotados.

A previsão de público é de 55 mil pessoas. E existe a possibilidade de quebra de recorde no estádio, que foi registrado na final da Copa do Brasil, em dezembro do ano passado, contra o Atlético-MG, em que 55.337 pessoas assistiram a conquista do penta na competição.