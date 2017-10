Contratado depois de rescindir seu vínculo com o São Paulo , o meia Cícero terá nessa quarta-feira (25) contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, a primeira chance de ser utilizado pelo técnico Renato.

O jogador, ao que tudo indica, deve iniciar o confronto no Estádio Monumental Isidro Romero no banco de reservas. Fator que, pelas palavras de Cícero, parece não o incomodar tanto. Em declaração concedida através de sua assessoria, ele se coloca à disposição de Renato e alerta para a qualidade do adversário.