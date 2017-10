Um teste no aquecimento definirá entre Jailson e Michel no time titular do Grêmio contra o Barcelona-EQU. Apesar de ter atuado os 90 minutos contra o Palmeiras, a condição física de Michel preocupa a comissão técnica. O clube entende que o jogador escolhido para ser o companheiro de Arthur no meio de campo será fundamental para conter as investidas em velocidade que o time equatoriano tentará exercer. Por isso Jailson, que é elogiado por ter boa velocidade na marcação, é o favorito para ficar com a vaga.