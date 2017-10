Marco Souza

O Marcador, suplemento esportivo do jornal El Universo, exalta a força da torcida do Barcelona-EQU no estádio Estádio Monumental Isidro Romero Carbo. O histórico desta Libertadores de vencer brasileiros também foi lembrado no texto.

As eliminações de Palmeiras e Santos, assim como a vitória sobre o Botafogo na fase de grupos, são apontadas como mostras da força da equipe. Apesar do tom otimista, o histórico do Grêmio na competição, que é o segundo clube que mais fez gols (19), é utilizado como alerta.

O técnico do Barcelona-EQU adotou um discurso respeitoso para falar sobre o adversário desta quarta:

— Respeito a magnitude do rival que teremos pela frente.