Arreaga comemora gol contra o Santos em Guayaquil. Barcelona só vem bem na Libertadores RODRIGO BUENDIA / AFP

Um time que não vence desde 20 de setembro. Justamente quando ganhou do Santos na Vila Belmiro e se classificou para a semifinal da Libertadores. Uma equipe que tem apenas uma vitória nos últimos 10 jogos. No campeonato nacional, só venceu duas vezes em 13 rodadas e não tem mais chance de título. Este é o desempenho atual do Barcelona de Guayaquil antes de encarar o Grêmio nesta quarta-feira.

Nas últimas 10 partidas, somando Libertadores e campeonato equatoriano, o time tem uma vitória, oito empates e uma derrota. A última vitória pela competição nacional foi em 13 de agosto: 2 a 0 sobre o Clan Juvenil, de Sangolquí, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, gols de Vera e Díaz.

O campeonato equatoriano reúne 12 times que se enfrentam em duas etapas, em jogos de ida e volta. Uma etapa num semestre e outra, em outro. Os vencedores das etapas decidem o titulo nacional em dezembro. Se um mesmo time ganhar as duas fases, é declarado campeão.

No primeiro semestre, o Barcelona ficou em segundo lugar, atrás do Delfin, de Manta. Fez 41 pontos em 22 jogos, contra 47 dos campeões. Agora, na segunda etapa, o time de Guayaquil é apenas o nono colocado com 13 pontos em 13 rodadas. O maior rival do Barcelona, o Emelec, também de Guayaquil, lidera com 28 pontos. Faltam nove jogos para terminar a competição.

Na Libertadores, o Barcelona entrou direto na Fase de Grupos, enfrentando Botafogo, Nacional de Medellín e Estudiantes de La Plata. Classificou-se em segundo no grupo, tendo a mesma pontuação do time carioca mas ficando atrás no saldo de gols. Nas fases seguintes, derrubou dois brasileiros, fazendo sempre o segundo jogo fora de casa: Palmeiras nas Oitavas e Santos nas Quartas.

Desempenho no ano

47 jogos

19 vitórias, 14 empates e 14 derrotas

Gols: 61 marcados e 47 sofridos

Eliminado na Flórida Cup em janeiro com duas derrotas

Vice-campeão da primeira etapa do Equatoriano

Atual nono na segunda etapa do Equatoriano

Semifinalista da Libertadores 2017

Goleadores em 2017

Álvez (22), Díaz (8), Castillo (6), Vera (5), Ariel (4), Ayoví e Arreaga (3), Oyola e Caicedo (2), Alemán, Mena, Aimar, Casquete, Esterilla e Velasco (1).

Jogos no Monumental Isidro Romero Garbo, em Guayaquil

22 jogos

11 vitórias, 6 empates e 5 derrotas

Gols: 32 marcados e 23 sofridos

Na Libertadores, perdeu apenas para o Estudiantes-ARG por 3 a 0

Técnico uruguaio comanda o time há mais de dois anos

Uruguaio Guillermo Almada tem 58,6% de aproveitamento no comando do Barcelona de Guayaquil RODRIGO BUENDIA / AFP

Foram 22 anos de carreira como jogador sem grande destaque. Começou no Defensor, passou pelo América de Cáli, Wanderers e outros times menores do Uruguai. Já são nove anos como técnico, com o surgimento recente de bons resultados. O uruguaio Guillermo Almada tem 48 anos e chegou ao Barcelona de Guayaquil em junho de 2015.

No ano passado, venceu as duas etapas do campeonato nacional e sagrou-se em dezembro campeão equatoriano. Titulo que possibilitou a disputa da Libertadores em 2017. Foi eleito melhor treinador do futebol equatoriano em 2016.

Já são 117 jogos no comando do Barcelona com 59 vitórias, 29 empates e 29 derrotas. Marcou 182 gols e sofreu 107. O aproveitamento atual é de 58,6%.

2017

47 jogos

19 vitórias, 14 empates e 14 derrotas

Gols: 61 marcados e 47 sofridos

2016

46 jogos

31 vitórias, 8 empates e 7 derrotas

Gols: 95 marcados e 37 sofridos