Técnico que comandou o Grêmio na última partida contra o Barcelona, em Guayaquil, há cinco anos, pela Copa Sul-Americana, Vanderlei Luxemburgo estará na torcida pelo time de Renato nesta noite, no jogo de ida pela semifinal da Libertadores. Atual técnico do Sport, Luxa lembra da pressão que teve de encarar para obter a vitória por 1 a 0, gol de Werley, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.