Camila Domingues / Especial

O volante Michel tem sua permanência garantida no Grêmio para 2018. O jogador, que havia sido emprestado pelo Novorizontino, de São Paulo, até dezembro, teve 80% de seus direitos econômicos comprados por R$ 1,15 milhão. O novo contrato, com valorização salarial, que terá duração de, no mínimo, três anos, será assinado após o retorno da delegação do Equador.

Contratado no início do ano como aposta após se destacar pelo Atlético-GO pela Série B, o volante de 27 anos se firmou na Arena com gols, boas atuações e uma parceria de sucesso com Arthur no meio-campo.

Prevista em contrato, a opção de compra já foi confirmada pelo Grêmio junto ao Novorizontino. O clube gaúcho gastará R$ 1,5 milhão com o volante. Como o empréstimo já custou R$ 350 mil, a direção desembolsará, em quatro parcelas de R$ 287,5 mil, o valor restante. A primeira prestação será paga em janeiro - o Novorizontino seguirá com 20% dos direitos de Michel.

Outro jogador que está próximo de estender seu vínculo na Arena é o zagueiro Kannemann. Também com valorização salarial, o argentino ampliará seu contrato, hoje válido até dezembro de 2019, até o final de 2020. Seu parceiro de zaga, Pedro Geromel, também ganhou aumento, mas não prorrogou seu vínculo, que encerra ao final de 2019.

Outras situações vão exigir mais da direção para se concretizar. O caso de Luan, embora já exista acerto salarial para estender contrato até setembro de 2020, ainda não evoluiu. Dois pontos travam a renovação: o clube ainda não definiu como será o pagamento retroativo do aumento, que será contabilizado desde janeiro, e também não chegou a um acordo com o empresário do atleta sobre a multa rescisória do novo vínculo - o agente deseja baixá-la para 20 milhões de euros e a direção exige que sejam mantidos os atuais 25 milhões de euros.

O lateral-esquerdo Bruno Cortez já manifestou seu desejo de estender o contrato por, no mínimo, mais um ano. Mas ainda não há acordo salarial. O mesmo vale para o atacante Fernandinho, que tem um dos maiores vencimentos do elenco, e teria de baixar sua pedida. Além disso, o Corinthians teria manifestado interesse em sua contratação, o que complica as tratativas.

Está pendente também a renovação de Lucas Barrios, que só pretende iniciar as conversas após o final do Brasileirão. O paraguaio, contudo, seria alvo do Colo-Colo, do Chile, que sonha com seu retorno após passagem brilhante entre 2008 e 2009.

Até o momento, foram anunciadas duas renovações pela direção do Grêmio: o lateral-direito Léo Moura estendeu contrato até o final de 2018 e o volante Arthur, valorizado pela convocação para a Seleção, prorrogou seu vínculo até dezembro de 2021 e teve sua multa rescisória elevada para 50 milhões de euros.





