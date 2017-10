Luan voltou ao time do Grêmio na partida contr

A boa notícia sobre Luan não ficou só dentro de campo, com a boa atuação contra o Corinthians em São Paulo. Fora de campo também aconteceu uma novidade importante em relação ao novo contrato do atacante. Depois de uma longa negociação, um dos pontos mais importantes das tratativas foi finalmente resolvido, as duas partes cederam e bateram o martelo.