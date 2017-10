Carlos Macedo / Agencia RBS

Mesmo que já tenha iniciado negociações para renovar com o Grêmio, o atacante Fernandinho pode atuar em São Paulo em 2018. Em final de contrato na Arena, o jogador virou alvo do Corinthians, que poderia contratá-lo sem custos a partir de janeiro. Após o empate em 0 a 0 entre os clubes nesta quarta-feira, no Itaquerão, o jogador se esquivou sobre uma negociação com o time paulista.

— Não chegou para mim nada, até porque estamos numa reta final de Brasileiro e eu estou muito focado aqui porque tem a Libertadores também, esse final de ano é muito importante — disse o atacante.

Com 32 anos, Fernandinho é visto pelo Corinthians como uma boa alternativa de ataque ao paraguaio Romero, que tem desempenho regular nesta temporada. No Grêmio, o alto salário do atacante, na casa de R$ 400 mil, hoje é visto como um obstáculo para uma renovação. Contratado em 2014, Fernandinho teve uma trajetória de altos e baixos no time, sendo emprestado ao Hellas Verona e também ao Flamengo.

Ainda assim, o atacante diz que seu foco hoje está nos jogos finais da temporada e na disputa da semifinal da Libertadores que terá dois jogos decisivos com o Barcelona de Guayaquil.

— Estou com a cabeça só nisso, no nosso desempenho até o fim da temporada, não dá para pensar em outra coisa. Quero dar o meu melhor aqui no Grêmio para terminar o ano com um título — completou Fernandinho.