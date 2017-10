Um ambiente de pressão, uma torcida fanática, um estádio quase sempre lotado e uma expectativa enorme. É isso que o Grêmio terá pela frente nessa quarta-feira no Estádio Isidro Romero Carbo. Logo que desembarcou para morar em Guayaquil, em setembro do ano passado, o gaúcho Pedro Custódio, 37 anos, ficou impressionado. "Quando chega alguém de fora, não se tem opção na hora de escolher o time para torcer. Os barcelonistas são muito fanáticos, eles dão um jeito de te convencer a virar torcedor. Não tem saída. Além disso, a maioria torce pelo Barcelona". E foi o que aconteceu com Pedro.