LUCAS UEBEL / Grêmio,Divulgação

A convicção nos bastidores do Grêmio é que Jaílson passou a viver um novo momento desde que repensou a maneira de encarar a sua carreira. Quando Walace foi vendido no começo do ano para o Hamburgo, a expectativa é que ele fosse o substituto, mas não conseguiu se firmar.

A avaliação é que ele se descuidou em alguns pontos importantes, como foco nos treinos e alimentação. Perdeu espaço e parou na reserva. Nas últimas semanas, o comportamento mudou completamente. Com o objetivo firme de se recuperar, voltou a treinar bem e receber oportunidades.

Sua atuação contra o Corinthians foi muito elogiada, o que aumentou a confiança de Renato na sua escalação. Durante a tarde o técnico ainda vai conversar com Michel na concentração em Guayaquil, mas a sua projeção é que este setor do campo será decisivo no confronto, pois o Barcelona deve pressionar o Grêmio com a velocidade de seus jogadores.