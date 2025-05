O que o Inter tem de fazer no Rio de Janeiro antes da batalha de Montevidéu

Botafogo e Inter navegam o mesmo barco no mar da instabilidade produzida pelo calendário, mas sujeitos a chuvas e trovoadas no percurso.

O Botafogo, da Venezuela, onde jogou a vida e ganhou por 2 a 1 do Carabobo no final. O Inter, da Colômbia, após perder para o Atlético Nacional. No Brasileirão, o Colorado é 8º . O Botafogo, o 9º.

Na quarta (14), em casa, o Botafogo tem o Estudiantes, em jogo decisivo. Um dia depois, no Uruguai, o outro Nacional exigirá força e fôlego do Inter.

Preservações

Então é possível que ambos preservem no tapetinho do Engenhão neste domingo (11). O Botafogo deve ter Mastriani recuperado, no lugar de Igor Jesus. E Santiago Rodríguez no de Savarino, lesionado. O Inter sofre mais nas reposições, mas tem outro jeito antes da Batalha de Montevidéu?