Na volta de Luan, o Grêmio ficou no empate em 0 a 0 com o Corinthians. Confira as notas e o desempenhos dos jogadores gremistas na partida pela 29ª rodada do Brasileirão.

Marcelo Grohe

Em um jogo que se anunciava muito complicado, não precisou fazer nenhuma defesa difícil. Nota 6

Edilson

Uma atuação confusa no primeiro tempo, com erros de marcação. No segundo, cresceu muito. Marcou bem a Arana, deu um bom chute para defesa de Cássio e acertou falta no travessão. Nota 7

Geromel

Cresce em jogos desta importância. O perigoso Jô só conseguiu superá-lo uma vez em toda a partida. Nota 7

Kannemann

Por vezes, ficou na sobra dos combates entre Geromel e Jô. Quando precisou intervir, teve a energia habitual. Nota 7

Bruno Cortez

Avançou com autoridade no primeiro tempo. Quando precisou marcar, teve dificuldades, sobretudo com Marquinhos Gabriel. Nota 6

Jailson

Começa a ganhar confiança. Esteve na área adversária para tentar os cabeceios. Mas foi vencido uma vez pelo alto por Jô, em jogada que quase resultou em gol. Seguro no segundo tempo. Nota 6

Arthur

Muito firme na marcação a Rodriguinho e Jadson. Foi rápido na transição para o ataque. Embora jovem, é uma das lideranças do time. Nota 7

Ramiro

Impecável no aspecto tático. Foi múltiplo. Auxiliou permanentemente a Jailson e Arthur e armou pela direita. Nota 7

Luan

O Grêmio é outro time com ele. Movimentou-se pelos lados e foi sempre a referência quando o time atacou. Como se previa, cansou e saiu. Mas deu esperança de dias melhores aos torcedores. Nota 7

Fernandinho

Foi importante. Voltou para marcar e bloqueou os avanços sempre perigosos de Fagner. Ofensivamente, porém, ficou devendo. Nota 6

Lucas Barrios

Parece longe do condicionamento físico ideal. De novo, não levou vantagem no combate direto com os zagueiros. Apenas em um momento superou Pedro Henrique. Nota 6

Everton

Com rapidez, procurou abrir espaço entre os marcadores. Transitou da ponta para o meio. Um bom cruzamento para Jael. Nota 5

Beto da Silva

Mostrou desenvoltura na armação de jogadas pela direta. Não teve chance de arrematar. Nota 5