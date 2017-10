Renato marcou os dois gols da vitória sobre o Hamburgo, na decisão do título de 1983

Por um pedido da Conmebol, o Conselho da Fifa irá debater em uma reunião no próximo dia 27 se reconhecerá como campeões mundiais os vencedores da Copa Intercontinental, competição realizada no período de 1960 e 2004 entre os campeões da Libertadores e os da Liga dos Campeões. Caso isso ocorra, o Grêmio voltará a ser reconhecido pela entidade como o campeão de mundo de 1983, quando venceu o Hamburgo. A informação é do portal UOL.