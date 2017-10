O Grêmio decide nesta quinta-feira (19) sua classificação às quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. Após empatar o jogo de ida em 1 a 1 com o Corinthians em Barueri, a equipe gaúcha recebe os paulistas às 18h, na Arena, com entrada franca para a torcida. Caso avance, o adversário na próxima fase será o classificado entre Vitória e Botafogo.