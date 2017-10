A CBF anunciou nesta terça-feira (17) a criação do Brasileirão de Aspirantes, uma competição sub-23. Em 2017, além da dupla Gre-Nal, outros oito clubes confirmaram participação. O Inter está no grupo A, com São Paulo, Cruzeiro, Coritiba e Figueirense. O Grêmio está no grupo B, com Atlético-PR, Santos, Atlético-MG e Botafogo.