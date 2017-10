Mateus Bruxel / Agencia RBS

Na véspera do jogo do Grêmio com o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores, o técnico Renato brincou em sua entrevista e pediu a construção de uma estátua sua na Arena. Vale lembrar que esta é a segunda vez que o treinador toca no assunto, já que a primeira ocorreu após a conquista da Copa do Brasil.

Nesta quarta-feira, durante entrevista ao programa "Seleção Sportv", o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, declarou que também concorda com a construção de um busto em homenagem ao ídolo gremista.

— O Renato já merece uma estátua por tudo que fez pelo Grêmio. Não precisa ganhar a Libertadores para o clube atender ao pedido, pois foi um grande jogador na história e como técnico nem se fala — disse Bolzan ao SporTV.

Em outro trecho do bate-papo, Bolzan falou sobre a novidade na semifinal do torneio, que é a utilização do sistema de arbitro de vídeo. O dirigente acha fundamental para a evolução do futebol a implementação do VAR e apoia a decisão da Conmebol.

— Acredito que é importante ter um sistema como esse que impede erros dentro da partida. Não podemos mais perder jogos ou campeonatos com erros da arbitragem — observou.

Por fim, o presidente respondeu sobre o Brasileirão, já que o Grêmio optou por jogar algumas partidas com o time reserva e ficou para trás na luta pelo título. Na visão de Bolzan, o problema não foi poupar. Mas sim perder jogos com o time titular dentro de casa.