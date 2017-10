– O Barcelona aposta todas suas fichas na Libertadores. Em 9º lugar no Campeonato Equatoriano, o adversário do Grêmio não vence pela competição nacional há oito jogos. A última vitória do Barcelona foi contra o Santos, na Vila Belmiro, em 20 de setembro, no jogo que garantiu a classificação à semifinal. O time não contará com o goleador Jonatan Álvez e o volante Gabriel Marques, que estão suspensos.

– O Grêmio chega com força máxima para o jogo decisivo com o Barcelona no Equador, já que terá o meia Luan e o volante Michel em plenas condições de iniciar a partida. No Brasileirão, o time de Renato caiu para o quarto lugar na tabela após a derrota para o Palmeiras no final de semana - o time paulista tomou a vice-liderança e virou o principal perseguidor do líder Corinthians, que está seis pontos à frente (59 a 53).