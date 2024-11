Acelino Popó Freitas já tem seu próximo desafio no boxe. Trata-se de Pablo Marçal, que recentemente foi candidato a prefeito de São Paulo, perdendo ainda no primeiro turno. A luta entre os dois foi confirmada pelo próprio pugilista durante na madrugada deste sábado, na transmissão do evento que teve como destaque o confronto entre o influenciador Jake Paul e o lendário Mike Tyson.