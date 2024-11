O sucesso de Alma Gêmea no Vale a Pena Ver de Novo deixou o público curioso a respeito da próxima trama do horário, afinal, teria que ser tão marcante quanto a história de Walcyr Carrasco. Mas ninguém imaginava que a escolhida seria Tieta, novela exibida em 1989, e que até hoje é lembrada com carinho pelos noveleiros.