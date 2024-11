Após cinco derrotas consecutivas, o Botafogo voltou a vencer no Novo Basquete Brasil (NBB). E o triunfo do time comandado pelo argentino Sebastián Figueredo veio no clássico contra o Vasco da Gama. Em um duelo emocionante e decidido no último segundo, em uma cesta do armador Matheusinho, o Fogão venceu por 68 a 66 e chegou à sua quarta vitória em 11 jogos na competição.