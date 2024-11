Após chegar à vice-liderança do Novo Basquete (NBB), o União Corinhtians caiu para a sexta posição na classificação geral. Na quinta-feira (15), o time gaúcho fez seu segundo jogo como mandante e acabou superado pelo líder Minas Tênis Clube por 89 a 71. A partida foi disputada na Arena Univates, em Lajeado, já que o ginásio Arno Frantz, em Santa Cruz do Sul, está cedido para a realização do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart).