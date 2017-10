Félix Zucco / Agencia RBS

Se não venceu o último desafio no Brasileirão antes de encarar o Barcelona de Guayaquil, o Grêmio ao menos leva na bagagem da viagem ao Equador a reabilitação de dois titulares: Michel e Luan. Apesar da derrota por 3 a 1 para o Palmeiras, na Arena, eles tiveram boas atuações e podem iniciar o jogo na quarta-feira.

O técnico Renato ficou satisfeito com a evolução da dupla. O meia, que tenta recuperar o ritmo após ter voltado ao time contra o Corinthians no meio da semana, mostrou desenvoltura no meio-campo, mas sem ainda a intensidade necessária. O volante teve combatividade, deu passes importantes e marcou o gol de honra contra os paulistas.

— O Luan, que é o nosso principal jogador, ficou quase 50 dias no departamento médico. Foi só a segunda partida dele. Para recuperar o ritmo, precisa atuar uns cinco ou seis jogos. O Michel, voltando de cirurgia. A equipe não estará 100%, mas é Libertadores. Temos praticamente todo mundo de volta — destacou o técnico.

— Eu senti muito fisicamente. O ritmo de jogo conta muito. Daqui para frente tem que trabalhar muito. Agora temos uma batalha lá no Equador — comentou Michel.

Apesar do mau resultado, que afasta o Grêmio da briga pela vice-liderança do Brasileirão — Palmeiras e Santos chegaram a 53 pontos, abrindo três de vantagem, o treinador entende que a derrota não terá interferência no ânimo do grupo para o jogo com o Barcelona.

— Temos que reconhecer que o Palmeiras foi melhor. Mas esta derrota fica aqui na Arena. No voo, só tem Barcelona. O Grêmio é o único brasileiro na Libertadores. E não somos o único time que perdeu na rodada. Não somos imbatíveis. Isso não é desculpa. Mas, quando a gente embarcar, só vamos falar do Barcelona — observou Renato.

Se Luan e Michel estão revigorados, outros jogadores perderam pontos com Renato no jogo de ontem. O caso mais explícito foi o do equatoriano Arroyo, que mesmo tendo pleno conhecimento do rival de quarta-feira, já que nasceu em Guayaquil e atuou pelo Barcelona entre 2012 e 2013, corre o risco de nem ficar no banco de reservas. Afinal, seu desempenho contra o Palmeiras foi abaixo do esperado, tanto que foi vaiado ao ser substituído.

— As chances são dadas. Cabe ao jogador provar ao técnico que têm condições, sempre falo a eles para aproveitarem. Em Libertadores, só sete podem ficar no banco. Todos deram seu máximo, mas quem não aproveitou sua oportunidade ficará de fora — avisou Renato.

— Talvez seja o momento de os jogadores entenderem que a dedicação em dois ou três jogos pode fazer eles virarem titulares. Os cavalos passam, quem montar, montou — acrescentou o vice de futebol Odorico Roman.

Para o jogo em Guayaquil, Renato praticamente não tem dúvidas. Apesar da boa atuação de Everton, a tendência é de que Fernandinho seja titular pelo lado esquerdo da linha de meias. Embora Michel ainda não tenha seu melhor ritmo de jogo, tem boas chances de ser titular. Caso seja preservado, Cícero e Jailson são as opções para ocupar seu lugar. A escalação, como de costume, só será revelada por Renato minutos antes do jogo.