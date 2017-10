Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

Pela sexta vez em 12 partidas disputadas no segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi derrotado, com gol de Lucca a favor da Ponte Preta, que venceu por 1 a 0 no estádio Moisés Lucarelli. Agora o Palmeiras, que é o próximo adversário do Corinthians no campeonato, ganhou a chance de encurtar a distância para apenas três pontos na liderança da tabela.

A primeira chance surgiu dos pés de Danilo, que ganhou a bola de Fagner e bateu pela linha de fundo. Sem contar o lance da grande defesa de Cássio com Rodrigo impedido, as melhores chances acabaram sendo do Corinthians na sequência.

Teve cruzamento de Fagner em que Pablo tirou a bola da cabeça de Jô e errou o alvo e também teve uma blitz impressionante com defesa de Aranha em chute de Jadson, cruzamento de Rodriguinho, desvio do goleiro e chute de Gabriel no travessão. A pressão não rendeu nada, e quem aproveitou foi a Macaca.

Aos 39 minutos do primeiro tempo, Jeferson chegou à linha de fundo após descolar de Gabriel e cruzou para trás. Livre por conta de uma movimentação errada de Arana, Lucca apareceu sem marcação e cabeceou no canto direito de Cássio. Era gol da Ponte.

Carille "desatou as mãos" no segundo tempo. Tirou os dois volantes e Romero e colocou apenas jogadores ofensivos (Clayson, Pedrinho e Kazim). Foi Clayson o responsável por uma boa jogada pela esquerda que terminou com grande defesa de Aranha após chute de Rodriguinho. A Ponte fazia de tudo para segurar, colocou zagueiro, tentou evitar os cruzamentos na área e garantiu a vitória que sacramenta sua saída da zona de rebaixamento do Brasileirão.