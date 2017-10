Brigando nas pontas opostas da tabela, São Paulo e Santos se enfrentaram no Estádio do Pacaembu na tarde deste sábado (28) pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando fora do Morumbi por conta dos shows do U2 na capital paulista, a equipe são-paulina entrou em campo tentando se afastar da zona do rebaixamento. Do outro lado, o time de Levir Culpi buscava assumir de forma isolada a vice-liderança e encurtar, pelo menos até segunda-feira, para três pontos a diferença entre o líder Corinthians.

Dentro de campo, a diferença na pontuação pareceu não fazer diferença. Embalado pela vitória do último final de semana contra o Flamengo, o São Paulo abriu o marcador logo aos 16 minutos com um golaço marcado Marcos Guilherme. O jovem atacante recebeu um lindo lançamento de Hernane, de trás do meio campo, e tocou de primeira na saída do goleiro Vanderlei, por cobertura. A equipe de capital continuou no campo de ataque e logo chegou ao 2 a 0. Aos 21 minutos, após troca de passes entre Lucas Pratto e Hernane, o peruano Cueva recebeu livre para marcar.

Em desvantagem no placar, o time santista foi para o ataque e não demorou para diminuir. Aos 33 minutos, Rodrigo Caio afastou uma cobrança de escanteio e a bola sobrou no pé de Alisson. Sozinho, o meio-campista acertou um belo chute de primeira para dar números finais à partida.