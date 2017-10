A estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro de Aspirantes terminou sem gols. Na tarde deste sábado (28), debaixo de muita chuva, no Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, o time comandado por César Bueno ficou no 0 a 0 com o Atlético-PR.