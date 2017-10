O Santos confirmou a demissão do técnico Levir Culpi neste sábado (28), após a derrota para o São Paulo, por 2 a 1 , no Pacaembu.

A gota d'água foi, além dos resultados, a postura no comando técnico. A diretoria do Peixe estava descontente com o excesso de folgas para o elenco diante da queda de produção do time.