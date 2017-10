O Grêmio teve um gol mal anulado no empate em 2 a 2 com o Avaí na noite deste domingo (29), em Florianópolis. Quando o time vencia por 1 a 0, Bressan marcou, mas a arbitragem deu impedimento — o zagueiro não estava em posição irregular, apesar de haver outros jogadores à frente da linha. Depois do jogo, o lance gerou reclamações do vice-presidente de futebol gremista, Odorico Roman, que defendeu a colocação de árbitro de vídeo.