Com a classificação sobre o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira na Arena, o Grêmio confirmou presença na final da Copa Libertadores da América pela quinta vez na sua história de 114 anos. O time gaúcho só fica atrás do São Paulo . Os paulistas já disputaram seis finais.

Nas quatro disputas anteriores, o Grêmio obteve dois títulos e dois vices. Os paulistas têm três conquistas e três segundos lugares. Em 1983, os gaúchos derrotaram o Peñarol, do Uruguai. No ano seguinte, caíram diante do Independiente, da Argentina. Passaram-se 11 anos até uma nova final continental e o Grêmio se impôs ao Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia. Mais 12 anos até a quarta decisão, contra o fortíssimo Boca Juniors. E um novo vice-campeonato.

Numa decisão longe de Porto Alegre, veio o bi

Contra o Peñarol, em 1983, o Grêmio fez o primeiro jogo em Montevidéu e empatou em 1 a 1. Na partida de volta, no Olímpico, vitória por 2 a 1 e a primeira Libertadores acabou conquistada. No ano seguinte, a ordem dos jogos foi invertida e o bi não veio. Contra o Independiente de Avellaneda, na Argentina, o time gaúcho perdeu em casa a primeira partida por 1 a 0 e não passou de um empate em 0 a 0 na volta. Em 1995, nova decisão longe do Olímpico. Mas aí, Felipão e companhia abriram 3 a 1 contra o Atlético Nacional em Porto Alegre e administraram um grande empate em Medellín, em 1 a 1, ficando com o "caneco". Depois em 2007, a disputa do tri foi contra o Boca Juniors. Mas já na ida, na Bombonera, uma derrota por 3 a 0 deixou o sonho muito distante. Em Porto Alegre, os argentinos ratificaram o título vencendo novamente, por 2 a 0.