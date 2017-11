Jornais argentinos destacaram rendimento do Grêmio na Arena, apesar da derrota em casa na semifinal

O foco do futebol sul-americano no mês de novembro será sobre Grêmio e Lanús. Depois da definição da final da Libertadores , os jornais argentinos já falam sobre o time de Renato Portaluppi, que enfrentará o representante da região de Buenos Aires na decisão.

O jornal Olé fez quatro tópicos sobre o Grêmio. Destacou o zagueiro argentino Walter Kannemann, a força do Grêmio em casa, o fato de o time ter levado apenas dois gols no mata-mata e os atacantes Luan e Barrios.

O site latino-americano da ESPN fez um levantamento sobre as finais de Libertadores entre os dois países — Grêmio e Lanús farão a 14ª final entre times brasileiros e argentinos, o confronto mais recorrente da decisão continental. Nas 13 decisões anteriores, os argentinos conseguiram nove títulos — inclusive dois sobre o Grêmio, com o Independiente em 1984 e com o Boca em 2007.