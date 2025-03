Exame de DNA confirma esperança nascida em rede social e sela reencontro entre mãe e filha após quase 35 anos

Mãe e filha celebram comprovação científica do parentesco tão esperado por elas. André Ávila / Agencia RBS

Cristiane da Silva, 51 anos, mergulhou num choro compulsivo ao perceber que o conto de fadas que vive há uma semana teve um final feliz. Ela reencontrou uma filha, Vanessa Silva de Souza, quase 35 anos depois de o bebê ter sido retirado dela por familiares, para doação. A comprovação, em meio a um dilúvio de lágrimas e soluços, veio por um exame de DNA cujo resultado saiu na tarde dessa sexta-feira (14).

Cristiane e Vanessa procuravam uma pela outra há décadas. Até a distância geográfica dificultou. Embora a separação das duas tenha acontecido há mais de três décadas em Charqueadas, na Região Carbonífera, elas não continuaram nessa cidade. A mãe mora agora em São Leopoldo, a filha, em Viamão. Foram separadas quando familiares concluíram que Cristiane, então com 15 anos, era muito jovem para cuidar da bebê e doaram a criança para um casal.

Em 25 de fevereiro, Vanessa teve a ideia de postar a seguinte mensagem no Facebook, numa página ligada ao município de Charqueadas:

"Pessoal, nasci em Charqueadas em 20.03.90. Passei apenas 6 meses lá e fui doada. Não sei nada da minha família e nem onde nasci. Sei que na época o nome da minha mãe era Cristiane da Silva e que ela tinha 15 anos quando nasci. Queria saber mais do meu passado, quem sabe encontrar ela".

Até para surpresa dela, recebeu mais de 150 respostas e, entre elas, uma diferenciada:

"Oiiiii linda, eu me chamo Cristiane da Silva e tenho 51 anos. Há trinta e três anos eu tive uma filha linda e com o nome Vanessa da Silva. Minha mãe, com a prima dela, deram a minha filha. Eu passei muito trabalho na minha infância, então não queria que ela passasse o que eu passei, contra a minha vontade. Eu dei a minha princesa linda. Hoje eu estou bem, graças a Deus...ela nasceu em 20. 03. 1990. Minha filha amada."

Cristiane chora abraçada na filha, após comprovação da maternidade. André Ávila / Agencia RBS

A mensagem abriu a porta da esperança para as duas. A partir dali, elas trocaram telefones e se falaram todos os dias. Inclusive, Cristiane foi apresentada a Tânia, a mãe adotiva de Vanessa, que apoiou a busca feita pela filha.

Antes mesmo do exame, três fatores levavam Cristiane a ter certeza da maternidade: data de nascimento da certidão (que coincide), as fotos de quando Vanessa era bebê, com um macacão usado nos primeiros meses de vida, idêntico a um que foi guardado por Vanessa desde a infância. Mas a semelhança física também é notável: Vanessa é quase uma cópia de sua mãe biológica, com olhos puxados e pele morena, só que em uma versão bem mais alta.

Mas Vanessa, cautelosa, queria comprovação científica. E as duas concordaram em fazer um teste de DNA, no Laboratório Silveira, no centro de Porto Alegre. O sangue delas foi coletado na segunda-feira (11), quando elas se encontraram pela primeira vez. E a ansiedade tomou conta de mãe e filha (já se chamavam assim, mesmo sem a comprovação).

O destino se encarregou de providenciar um desfecho emocionante. As duas entraram juntas no laboratório e abriram juntas os envelopes com os resultados. Abaixo da palavra "Conclusões", a frase tão esperada: "...a probabilidade de que Cristiane da Silva seja a mãe biológica de Vanessa Silva de Souza é de 99,999999..%"

Filha (esquerda) e mãe (direita) exibem orgulhosas o resultado dos exames de DNA. André Ávila / Agencia RBS

Vanessa até hesitou um pouco, porque antes entendeu 50%. Mas logo percebeu que tinha ganho mais uma mãe, quando Cristiane se atirou nos seus braços, soluçando e aos prantos.

— Minha filha querida, eu sabia que era tu... — disse Cristiane.

Até as atendentes do laboratório, acostumadas a fazer dois exames desse tipo por dia, disfarçaram as lágrimas. Mais calma, Cristiane desabafou:

— Por um instante, achei que ia sair resultado negativo outra vez. Mas coração de mãe não se engana.

Cristiane se referia a um teste feito no ano passado com outra Vanessa, que deu negativo para parentesco.

Vanessa trouxe uma surpresa de casa: o macacão branco que usava quando foi doada. Cristiane cheirou a roupinha e chorou mais uma vez.

— Agora é um novo caminho, uma nova história. Dia 20 estou de aniversário e ganhei um baita presente — resumiu Vanessa, sorridente.