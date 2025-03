Troca de mensagens em rede social pode colocar fim a busca de filha por mãe biológica após três décadas

"Oiiiii linda, eu me chamo Cristiane da Silva e tenho 51 anos. Há trinta e três anos eu tive uma filha linda e com o nome Vanessa da Silva. Minha mãe, com a prima dela, deram a minha filha. Eu passei muito trabalho na minha infância, então não queria que ela passasse o que eu passei, contra a minha vontade. Eu dei a minha princesa linda. Hoje eu estou bem, graças a Deus. Tenho outra filha linda, mas há anos que eu procuro pela a minha filha amada . Eu tenho até vergonha, mas eu sei que isso é obra de Deus. Não vejo a hora de botar no colo. Deus que sabe o que esta fazendo. Realmente, ela nasceu em 20. 03. 1990. Minha filha amada."