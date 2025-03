Concurso procura a maior árvore de erva-mate no Rio Grande do Sul 

Árvores podem ser candidatas a fornecer sementes para a produção de mudas de qualidade. Ilvandro Barreto de Melo / Arquivo Pessoal

Neste ano, o Concurso das Árvores Gigantes premiará a maior árvore de erva-mate do Rio Grande do Sul. A disputa é coordenada pela Universidade de Passo Fundo (UPF), com apoio da Emater-RS, e foi lançada durante a Expodireto Cotrijal. As inscrições estão abertas até 30 de junho.

Podem participar qualquer árvore de ilex paraguariensis (nome científico da erva-mate) que estejam dentro do território gaúcho. O critério de seleção do concurso será a circunferência da planta, medida na altura do peito, a cerca de 1m30cm do solo.

Conforme um dos coordenadores do evento, Jaime Martinez, o objetivo é despertar nos proprietários rurais o interesse pelas espécies e também identificar árvores importantes para a conservação dos ambientes florestais:

— É uma forma de resgatarmos a importância de uma planta natural, nativa do Sul e que tem um potencial fantástico. Através de uma competição fraterna, vamos identificar árvores que conseguiram viver por muito tempo e, por consequência, possuem uma carga genética resistente ao clima, doenças e pragas.

Por estarem adaptadas ao solo, as árvores podem ser candidatas a fornecer sementes para a produção de mudas de qualidade. A possibilidade de coleta das sementes deverá ser estudada com os proprietários.

Como participar

Para participar é preciso preencher um formulário disponível nos escritórios municipais da Emater pelo Estado. A divulgação do resultado acontecerá no dia 21 de setembro.

A coordenação geral do concurso é de responsabilidade do Laboratório de Manejo da Vida Silvestre (LAMVis) da UPF, com apoio operacional da Emater.