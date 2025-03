Vino in Piazza reúne 14 vinícolas em Antônio Prado neste sábado

Neste sábado (22), ocorre a primeira edição do Vino in Piazza na Praça Central de Antônio Prado . Das 17h às 23h, o público poderá aproveitar os produtos de 14 vinícolas e de 10 espaços gastronômicos.

Vinícolas de Antônio Prado, Cotiporã, Guaporé, Ipê, São Valentim do Sul, Serafina Corrêa e Vila Flores vão estar presente no evento, promovido pela Associação de Enoturismo e Vitivinicultura dos Vales (Assenoviti) e pela prefeitura de Antônio Prado.

Além dos vinhos e da gastronomia, haverá música ambiente ao ar livre com DJ, apresentação com o tenor Alexandre Borges e o pianista Bento Martins, show com o Grupo Rivotrio e performance do violinista Celso Santos. O duo teatral Sr. e Sra. do Vinho fará encenação temática e haverá espaço dedicado ao artesanato local.