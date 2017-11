De acordo com o Footstats, os mineiros lideram o fundamento com 168 arremates em gol, com o Fla vindo em segundo, com 160, um a mais que a equipe comandada por Renato Gaúcho. Os gremistas, porém, possuem a maior média de acertos, com um aproveitamento de 44,7%. O clube da Gávea é apenas o 13º, com 37%.