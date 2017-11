Gilvan de Souza / Gilvan de Souza / Flamengo

Um dos responsáveis pela reação do Flamengo na classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana, o garoto Vinicius Júnior entrou no segundo tempo para mudar a cara do jogo. Ele não balançou a rede, mas participou do segundo e do terceiro gol no empate de 3 a 3 com o Fluminense. E pode ganhar chance contra o Grêmio, domingo, na Arena, pelo Brasileirão.

Como perdia de 3 a 1, o técnico Reinaldo Rueda lançou o jovem de 17 anos na ponta esquerda, tirou Trauco e improvisou Everton na lateral esquerda. Em 2009, o camisa 22 também fez esta função, mais recuado, e teve bom rendimento. Agora, fica a dúvida, será que Vinicius Júnior não merece uma vaga no time titular?

Rueda explicou que a entrada do garoto contra o Fluminense era para "oxigenar" o setor ofensivo do Flamengo num momento em que o time sofria.

— Tivemos excesso de confiança no começo. Depois era buscar alternativo e soluções. O desequilíbrio do Vinicius, buscava oxigenar a parte ofensiva. E depois teve a entrega do Paquetá — disse o treinador colombiano

O jovem de 17 anos evitou falar em ganhar uma vaga no time titular, mas exaltou seus feitos contra o Fluminense. Ele contou que vinha treinando algumas jogadas individuais antes do clássico.