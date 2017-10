Bruno Alencastro / Agencia RBS

A Arena iniciou nesta segunda-feira a venda de ingressos para a partida contra o Flamengo, válida pela 32ª rodada do Brasileirão, marcada para o próximo domingo (5/11). Até a próxima quarta-feira (1º/11) apenas os sócios podem adquirir um lugar no estádio. As bilheterias do estádio começam a funcionar a partir de sexta-feira (3/11), às 11h.

A biometria será exigida do público geral e do sócio torcedor Ouro e Diamante. Os torcedores que desejam assistir ao jogo no setor arquibancada norte deverão estar devidamente cadastrados. Devido à exigência da biometria, a venda de ingressos para o setor arquibancada norte deverá ser realizada no CPF do torcedor que utilizará o ingresso, sendo assim limitada a um (1) por CPF. Nos demais setores, permanece a possibilidade de compra de quatro (4) ingressos por CPF.

Os 200 primeiros torcedores que concluírem o seu cadastro biométrico (com coleta digital na bilheteria), no período de 30/10 a 2/11, terão direito a prêmios. Os 100 primeiros ganham um ingresso para acessar a arquibancada norte para o jogo Grêmio x Flamengo (este benefício não se aplica ao Sócio Arquibancada).

Os outros 100 torcedores que realizarem o cadastro biométrico receberão um ingresso para o Museu do Grêmio.

Reprodução / Arena