A goleada por 3 a 0 do Grêmio contra o Barcelona-EQU na primeira partida da semifinal da Libertadores teve influência na escolha da equipe de arbitragem do jogo de volta. A Conmebol colocou um juiz menos experiente para o confronto desta quarta-feira (1), às 21h45, em Porto Alegre.

Quem apita a partida é Roberto Tobar, 39 anos. Embora seja um dos principais árbitros do Chile, ele está atrás do argentino Néstor Pitana, que fez o jogo no Equador.