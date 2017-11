A Comissão Disciplinar da Fifa anunciou nesta sexta-feira a suspensão provisória de Paolo Guerrero por 30 dias. A decisão foi anunciada pela Federação Peruana de Futebol (FPF), já que o atacante teve um teste positivo de doping após a partida contra a Argentina, no dia 5 de outubro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. Como o atacante terá que cumprir a suspensão em todas as competições, o jogador não enfrentará o Grêmio neste domingo (5).