Classificado para a semifinal da Copa do Brasil após um empate de 3 a 3 com o Fluminense, o Flamengo decidiu tirar onda com os rivais. Em seu site oficial, o Rubro-Negro se autointitulou "Rei do Rio" pelo retrospecto em clássicos nesta temporada. Foram 19 jogos, com oito vitórias, dez empates e apenas uma derrota (para o Botafogo).