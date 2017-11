O atacante peruano Paolo Guerrero foi pego no antidoping por uso de uma substância ilegal na partida entre Peru e Argentina, realizada no último dia 5 de outubro, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018. Depois de a imprensa internacional divulgar o caso, o presidente da Comissão de Controle de Doping da CBF, Fernando Solera, afirmou o resultado positivo ao SporTV . Segundo ainda o canal fechado, o jogador vai enviar ao Flamengo uma lista de tudo que ele usou neste período para avaliação médica.

De acordo com a informação antecipada pela ESPN, a Federação Peruana de Futebol já foi comunicada do resultado do exame pela FIFA. Ainda segundo o canal, fontes ligadas ao jogador afirmam que o atacante não sabia do uso indevido da substância acusada no teste e foi surpreendido pelo resultado, divulgado na manhã desta sexta-feira.