O ex-ministro Geddel Vieira Lima tenta descobrir quem revelou à Polícia Federal (PF) a existência de um bunker com R$ 51 milhões atribuídos a ele. A defesa do político protocolou petição no Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando acesso ao número de telefone da pessoa que ligou para a PF e indicou a localização do imóvel utilizado para armazenar a fortuna. No documento, os advogados do político também pedem a identificação do policial que atendeu à ligação anônima, em 14 de julho de 2017. O montante foi encontrado em caixas e malas durante a Operação Tesouro Perdido, deflagrada em setembro. O valor representa a maior apreensão de dinheiro vivo já feita pela PF. Após a operação, Geddel foi preso novamente pela PF, em 8 de setembro. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.