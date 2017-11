Um homem ateou fogo a uma menina de oito meses e à ex-companheira na madrugada deste sábado (4) em Caxias do Sul . O crime aconteceu em uma residência do loteamento Reolon.

De acordo com o boletim de ocorrência, na casa estavam a mulher, três filhos do casal, além da criança de oito meses, que é sobrinha dela. A mulher e a criança estão internadas na UTI do Hospital Geral, em Caxias.