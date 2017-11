Um homem de 49 anos foi encontrado morto na noite desta sexta-feira (3), por volta das 22h30min, na rua Carlos Barbosa, no bairro Industrial, em Farroupilha, na serra gaúcha. A vítima identificada como João Maria Ribeiro da Silva foi alvejada por, pelo menos, dois tiros na cabeça.

De acordo com a Brigada Militar do município, dois homens encapuzados abordaram a vítima e efetuaram os disparos. A dupla fugiu. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.